Егор Титов: «При Слишковиче «Спартак» раскрепостился – футболисты играют в охотку, есть результат. Стоило убирать Абаскаля раньше, может?»

Вчера красно-белые обыграли «Краснодар» (1:0) в матче 28-го тура Мир РПЛ. Под руководством Владимира Слишковича, возглавившего «Спартак» после увольнения Абаскаля, команда не проиграла ни одного из 7 матчей, одержав 4 победы и трижды сыграв вничью.