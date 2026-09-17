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Спорт Уик-Энд

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Юрий БЕЛОУС: У «Зенита» есть всё для чемпионства! Соболев - забивная сила, Глушенков - солист, плюс Луис Энрике и Педро

Юрий БЕЛОУС: У «Зенита» есть всё для чемпионства! Соболев - забивная сила, Глушенков - солист, плюс Луис Энрике и Педро

Матчи РПЛ перед перерывом на игры сборных, который продлится почти три недели, «Спорт уик-энд» обсудил с бывшим вице-президентом московского «Локомотива», экс-гендиректором ФК «Москва» и «Ростов» Юрием Белоусом.

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