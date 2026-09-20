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Цена нефти Brent превысила $104 за баррель из-за рисков на Ближнем Востоке

Цена нефти Brent превысила $104 за баррель из-за рисков на Ближнем Востоке

Мировые цены на нефть выросли более чем на 1% — котировки на Brent поднялись выше $104 за баррель на фоне сохраняющихся рисков для поставок нефти с Ближнего Востока.

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