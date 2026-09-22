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Аргументы и Факты

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Врач Галина заявила, что здоровье кишечника влияет на работу иммунитета

Врач Галина заявила, что здоровье кишечника влияет на работу иммунитета

Укрепление иммунитета требует комплексного подхода в течение всего года, а не только в осенний сезон, поскольку работа защитной системы организма напрямую зависит от состояния желудочно-кишечного тракта.

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