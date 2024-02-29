Бежавший из РФ Никита Пресняков выступит в Лос-Анджелесе за $40

Музыкант Никита Пресняков, внук популярной в прошлом св СССР и РФ певицы Аллы Пугачевой, объявил о предстоящем крупном концерте с его участием под названием “Ночь хитов нулевых”, запланированном на 8 марта.
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