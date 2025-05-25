Юран: Николич грамотно выстроил сборы ЦСКА, и всё заработало как швейцарские часы

Российский тренер Сергей Юран высказался о работе главного тренера ЦСКА Марко Николича. «До зимней паузы, я высказывал сомнения относительно того, нужен ли команде иностранный тренер… Нужно признать, что за весеннюю часть чемпионата команде Николича остаётся только сказать: «Браво!» Тренер грамотно выстроил сборы, и всё заработало как швейцарские часы», — цитирует Юрана «Матч ТВ».