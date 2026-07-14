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ИА Реалист

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Война преступных кланов Мосли и Джаруши в Израиле — 13 атак за неделю

Война преступных кланов Мосли и Джаруши в Израиле — 13 атак за неделю

ТЕЛЬ-АВИВ (ИА Реалист). Израиль столкнулся с эскалацией криминального насилия: за последнюю неделю в центральной части страны было совершено не менее 13 гранатных атак, связанных с противостоянием двух могущественных преступных кланов — Мосли и Джаруши.

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