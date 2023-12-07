Профориентационная встреча ´Как стать экспертом-криминалистом´.

4 декабря в ГУО ´Средняя школа №20 г. Бобруйска´ временно исполняющим обязанности по должности начальника Бобруйского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь Кундиковым Е.
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