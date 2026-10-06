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Царьград

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В Архангельске высадили 25 яблонь к 105-летию «Росгосстраха»

В Архангельске высадили 25 яблонь к 105-летию «Росгосстраха»

На улице Воскресенской в Архангельске высадили 25 яблонь в честь 105-летия компании «Росгосстрах». За пять лет участия в озеленении этой улицы страховщики посадили в общей сложности 105 деревьев.

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