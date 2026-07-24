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ДумаТВ

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СК России расследует дело о применении Киевом запрещенных методов ведения войны

СК России расследует дело о применении Киевом запрещенных методов ведения войны

СК РФ продолжает расследование уголовного дела о применении запрещенных методов ведения войны. Александр Бастрыкин также напомнил о завершении расследования дела в отношении политического и военного руководства Украины.

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