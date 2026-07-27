ВВП Синьцзяна превысил 1 трлн юаней: итоги первого полугодия 2026 года

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Валовой внутренний продукт Синьцзян-Уйгурского автономного района в первом полугодии 2026 года достиг отметки в 1,03 трлн юаней (около 12,4 трлн рублей), продемонстрировав рост на 3,7% в годовом исчислении.