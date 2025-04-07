С июля пенсии в новых регионах России будут считать по-новому

Об этом рассказала финансист Ольга Леонова С 1 июля 2025 года трудовой стаж для учёта страховой пенсии гражданам, проживающим в новых регионах, начнут считать иначе, рассказала в интервью агентству «Прайм» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.