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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Встреча с чемпионом. Особенный мальчик из Барнаула познакомился с Евгением Плющенко

Встреча с чемпионом. Особенный мальчик из Барнаула познакомился с Евгением Плющенко

На память о поездке олимпийский чемпион оставил мальчику автограф и вручил подарки от академии Мечта юного жителя Барнаула Данила осуществилась во время поездки в Москву — мальчик лично познакомился с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.

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