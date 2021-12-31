Наступление хуситов в провинции Аль-Джавф. Конец декабря 2021-го года

Хуситы выпустили большой предновогодний отчет о своих операциях в провинции Аль-Джавф (покуда в Марибе продолжаются кровопролитные бои за горный район Джабал-аль-Балак и там пока не до ярких победных роликов - мясорубка там более чем серьезная, с обеих сторон большие потери, причем накал таков, что гибнут даже командиры бригад, да и в целом, шутка ли - наступление начавшееся 7 февраля 2021-го года там с небольшими перерывами продолжается до сих пор), где представлены традиционные для подобных отчетов кадры разгрома хадистов и саудитов - разбегающиеся по пустыне интервенты, брошенная и уничтоженная техника, освобожденные населенные пункты, убитые, раненые и пленные солдаты противника, интересные ракурсы съемки и монтажа.