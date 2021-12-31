Подробно о главном

10 011 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Становой
    европа играет, как водится теперь, "расслабленными булками". В прессе.Popularne: Россия...
  • Россиянин
    Когда разговаривают серьезные люди, там не место шестеркам.Британцы высмеяли...
  • Дмитрий Арт
    Этих ?Украина отдаст Ро...

Наступление хуситов в провинции Аль-Джавф. Конец декабря 2021-го года

Наступление хуситов в провинции Аль-Джавф. Конец декабря 2021-го года

Хуситы выпустили большой предновогодний отчет о своих операциях в провинции Аль-Джавф (покуда в Марибе продолжаются кровопролитные бои за горный район Джабал-аль-Балак и там пока не до ярких победных роликов - мясорубка там более чем серьезная, с обеих сторон большие потери, причем накал таков, что гибнут даже командиры бригад, да и в целом, шутка ли - наступление начавшееся 7 февраля 2021-го года там с небольшими перерывами продолжается до сих пор), где представлены традиционные для подобных отчетов кадры разгрома хадистов и саудитов - разбегающиеся по пустыне интервенты, брошенная и уничтоженная техника, освобожденные населенные пункты, убитые, раненые и пленные солдаты противника, интересные ракурсы съемки и монтажа.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх