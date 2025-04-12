Бывшая жена Аршавина Барановская: «Надеюсь, эта благословенная Земля когда-нибудь отправит меня в космос»

Телеведущая Юлия Барановская, бывшая супруга Андрея Аршавина наблюдала за запуском на орбиту ракеты-носителя «Союз МС-27» с международным экипажем, после чего в интервью «Телеведущая Юлия Барановская, бывшая супруга Андрея Аршавина наблюдала за запуском на орбиту ракеты-носителя «Союз МС-27» с международным экипажем, после чего в интервью «Московскому Комсомольцу» выразила надежду когда-нибудь полететь в космос.