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Бывшая жена Аршавина Барановская: «Надеюсь, эта благословенная Земля когда-нибудь отправит меня в космос»

Бывшая жена Аршавина Барановская: «Надеюсь, эта благословенная Земля когда-нибудь отправит меня в космос»

Телеведущая Юлия Барановская, бывшая супруга Андрея Аршавина наблюдала за запуском на орбиту ракеты-носителя «Союз МС-27» с международным экипажем, после чего в интервью «Телеведущая Юлия Барановская, бывшая супруга Андрея Аршавина наблюдала за запуском на орбиту ракеты-носителя «Союз МС-27» с международным экипажем, после чего в интервью «Московскому Комсомольцу» выразила надежду когда-нибудь полететь в космос.

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