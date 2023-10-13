В станице Нижнебаканской после столкновения двух фур погиб мужчина

В Крымском районе накануне вечером в ДТП погиб водитель грузового транспорта.На федеральной трассе А-146 Краснодар – Верхнебаканский около 8 часов вечера произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовиков.
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