"Треть бюджета исчезла!" Первый же (но не последний) аудит дал ошеломительные итоги. Дело об 11 триллионах.
"Дело об 11 триллионах" Рембович провел аудит МО
Комментарии
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Samarium
Есть же на Красной площади, на которой проводятся красивые парады, лобное место....Вот туда и отправлять все это проворовавшееся ворье..... При таком масштабе воровства действительно возникает вопрос, а существует ли в реальности все то, о чем нам с таким упоением порой сообщают СМИ и очень большие начальники ???
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14 час.
Валерий Каулин
Живём от радости до радости, а в промежутках рыдаем? Вот бы понять, какой сейчас период! В очередной раз покосят шушеру, а самых главных спрячут в привычные уже отстойники. Мы, по тупости своей, порадуемся, и всё пойдёт своим чередом. Страна богатая, она в очередной раз даже не заметит, что её обокрали. Не первый же раз!
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13 час.
ПС
Патриот Сусанин
Если из министерств, ведомств и т.п. будут Строем водить на нары, потом к стенке, то, наконец, появится Надежда на Свет в конце тоннеля!!! Но, ПОКА, НЕКОМУ ДАТЬ ОЧЕНЬ СРОЧНУЮ КОМАНДУ, пока ВСЁ ЗНАЧИМОЕ ВОРЬЁ и ПРЕДАТЕЛИ --НЕ РАЗБЕЖАЛИСЬ!!!😱😱😱💯💯💯
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7 час.
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