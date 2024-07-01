Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 180 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Воробей
    Дебилы без мозгов никак не могут понять, что их "поддерживают" только тогда, когда хотят использовать в качестве "бое...Герои Украины в у...
  • Сергей Андросов
    Чтобы не было проблем, судей надо селить в служебное жильё.Глава СК просит р...
  • ВераВерная
    Ну, постарался сынок как мог, опозорил папашку)))Глава СК просит р...

"Дело об 11 триллионах" Рембович провел аудит МО

"Дело об 11 триллионах" Рембович провел аудит МО

"Треть бюджета исчезла!" Первый же (но не последний) аудит дал ошеломительные итоги. Дело об 11 триллионах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Samarium
Есть же на Красной площади, на которой проводятся красивые парады, лобное место....Вот туда и отправлять все это проворовавшееся ворье..... При таком масштабе воровства действительно возникает вопрос, а существует ли  в реальности все то, о чем нам с таким упоением порой сообщают СМИ и очень большие начальники ???
Ответить
14 час.
Валерий Каулин
Живём от радости до радости, а в промежутках рыдаем? Вот бы понять, какой сейчас период! В очередной раз покосят шушеру, а самых главных спрячут в привычные уже отстойники. Мы, по тупости своей, порадуемся, и всё пойдёт своим чередом. Страна богатая, она в очередной раз даже не заметит, что её обокрали. Не первый же раз!
Ответить
13 час.
ПС
Патриот Сусанин
Если из министерств, ведомств и т.п. будут Строем водить на нары, потом к стенке, то, наконец, появится Надежда на Свет в конце тоннеля!!! Но, ПОКА, НЕКОМУ ДАТЬ ОЧЕНЬ СРОЧНУЮ КОМАНДУ, пока ВСЁ ЗНАЧИМОЕ ВОРЬЁ и ПРЕДАТЕЛИ --НЕ РАЗБЕЖАЛИСЬ!!!😱😱😱💯💯💯
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх