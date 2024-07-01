"Дело об 11 триллионах" Рембович провел аудит МО

Samarium Есть же на Красной площади, на которой проводятся красивые парады, лобное место....Вот туда и отправлять все это проворовавшееся ворье..... При таком масштабе воровства действительно возникает вопрос, а существует ли в реальности все то, о чем нам с таким упоением порой сообщают СМИ и очень большие начальники ???

Валерий Каулин Живём от радости до радости, а в промежутках рыдаем? Вот бы понять, какой сейчас период! В очередной раз покосят шушеру, а самых главных спрячут в привычные уже отстойники. Мы, по тупости своей, порадуемся, и всё пойдёт своим чередом. Страна богатая, она в очередной раз даже не заметит, что её обокрали. Не первый же раз!