Венеция вводит новые сборы для туристов

Во вторник мэрия Венеции начала продавать входные билеты по пять евро – сбор, взимаемый весной и летом для туристов, которые приезжают только на один день во Дворец дожей, ставший жертвой массового туризма, сообщает AFP.
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