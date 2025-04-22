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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джей Джей Редик: «Наше раннее нападение – это одно и то же дерьмо»

«Наш раннее нападение, как и у любой команды, – это одно и то же дерьмо. Просто поразительно, сколько раз у нас было три-четыре игрока на центре площадки при 15 секундах на таймере.

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