Севастопольские бизнесмены стали ещё умнее, чем были

Специалисты УФНС России по г. Севастополю на вебинаре рассказали севастопольским налогоплательщикам об изменениях по налогам в условиях применения ЕНС и уточнили какими электронными сервисами можно воспользоваться для предоставления декларации о доходах и продления усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП).