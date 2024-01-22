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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Севастопольские бизнесмены стали ещё умнее, чем были

Севастопольские бизнесмены стали ещё умнее, чем были

Специалисты УФНС России по г. Севастополю на вебинаре рассказали севастопольским налогоплательщикам об изменениях по налогам в условиях применения ЕНС и уточнили какими электронными сервисами можно воспользоваться для предоставления декларации о доходах и продления усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП).

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