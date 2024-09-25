БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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В русских тисках: что на самом деле происходит под Угледаром

В русских тисках: что на самом деле происходит под Угледаром

Выявленные нашими разведчиками бандеровские огневые точки «расстреливают как в тире» Панику в бандеровской информационной помойке посеяла зрадная публикация работающего в интересах ГУР паблика Deep State (заблокированного в нашей стране) об опасном ухудшении ситуации под Угледаром.

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