82 спортсмена из 9 муниципальных районов Волгоградской области поборются за медали 20-21 апреля.
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82 спортсмена из 9 муниципальных районов Волгоградской области поборются за медали 20-21 апреля.