Хитрости, достойные золотой медали на конкурсе бытовых лайфхаков

Когда речь заходит об уборке, у каждой хозяйки включается свое видение. Кто-то обращается за помощью в клининговые компании, кто-то достает свои запасы бытовой химии и тратит весь выходной на то, чтобы привести квартиру в порядок, а кто-то идем самым простым путем – использует проверенные народные лайфхаки и хитрости.