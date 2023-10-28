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С нами не соскучишься!

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Хитрости, достойные золотой медали на конкурсе бытовых лайфхаков

Хитрости, достойные золотой медали на конкурсе бытовых лайфхаков

Когда речь заходит об уборке, у каждой хозяйки включается свое видение. Кто-то обращается за помощью в клининговые компании, кто-то достает свои запасы бытовой химии и тратит весь выходной на то, чтобы привести квартиру в порядок, а кто-то идем самым простым путем – использует проверенные народные лайфхаки и хитрости.

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