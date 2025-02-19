Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Ученые создали самый легкий и прочный наноматериал из когда-либо существовавших

Ученые с помощью ИИ создали углеродную нанорешетку, которая легче пены, но прочнее стали. Материал выдерживает вес, в миллион раз превышающий его массу, и может использоваться в аэрокосмической отрасли, медицине и обороне.

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