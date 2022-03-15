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Заместитель руководителя УФССП по Тверской области проведет прием граждан в Кимрах

Заместитель руководителя УФССП по Тверской области проведет прием граждан в Кимрах

Заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской области – заместитель главного судебного пристава Тверской области Ирина Марченко 25 марта проведет выездной прием граждан и представителей организаций в Кимрах.

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