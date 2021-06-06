Товарищеские матчи. Бельгия одолела Хорватию, Англия победила Румынию, Дания обыграла Боснию и Герцеговину

В товарищеских матчах в преддверии Евро-2020 сборная Бельгии обыграла Хорватию (1:0), Дания победила Боснию и Герцеговину (2:0), Англия одолела Румынию (1:0).
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