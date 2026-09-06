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Мини-ПК FEVM FA80G сочетает настольный Ryzen 9 9950X3D и мобильную RTX 5090 Laptop в корпусе 2,6 л

Мини-ПК FEVM FA80G сочетает настольный Ryzen 9 9950X3D и мобильную RTX 5090 Laptop в корпусе 2,6 л

Китайская компания FEVM представила необычный игровой мини-ПК FA80G. Его ключевая особенность — использование полноценных настольных процессоров AMD для сокета AM5, тогда как большинство подобных компактных систем строятся на мобильных чипах.

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