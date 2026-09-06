Мини-ПК FEVM FA80G сочетает настольный Ryzen 9 9950X3D и мобильную RTX 5090 Laptop в корпусе 2,6 л

Китайская компания FEVM представила необычный игровой мини-ПК FA80G. Его ключевая особенность — использование полноценных настольных процессоров AMD для сокета AM5, тогда как большинство подобных компактных систем строятся на мобильных чипах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Песня «Взлетаем н...
- Песня «Взлетаем н...
- 35 лет назад ГКЧП...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым