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Глава Россотрудничества о работе агентства в Польше: “Кроме курсов русского языка и эпизодических мероприятий, работы практически нет”

Глава Россотрудничества о работе агентства в Польше: “Кроме курсов русского языка и эпизодических мероприятий, работы практически нет”

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков рассказал РИА Новости о трудностях работы агентства в Польше, отметив, что культурный центр в Гданьске был закрыт местными властями.

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