Часть Октябрьского округа Иркутска осталась без света 30 июля

30 июля в 12:11 (Ирк) произошло частичное отключение электроэнергии в Октябрьском районе Иркутска. Это коснулось домов по улицам Красноярская, Пискунова, Ширямова, Ржанова, Ядринцева, Депутатская, Загоскина, Красноказачья, Крылатый, Красноярская, Лыткина, Советская, Трилиссера.
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