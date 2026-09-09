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В Киеве - $90 000, в Запорожье - $18 000: цены на однушки на вторичном рынке в разных регионах Украины

В Киеве - $90 000, в Запорожье - $18 000: цены на однушки на вторичном рынке в разных регионах Украины

Аналитическая служба маркетплейса недвижимости Dim.ria опубликовала отчет по состоянию рынка вторичного жилья за август 2026 года, продемонстрировавший рост объема предложений и выраженную региональную дифференциацию цен.

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