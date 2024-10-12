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Был ли случай в Одессе провокацией?

Вчера    на  вполне себе  официальных  телеканалах,  в  частности, на  России-24, рассказали, что     женщина,  пытавшаяся  вывесить  российский триколор  в Одессе (я упоминала  об  этом  случае  в постеНет в Киеве десяти праведников!),  якобы  умерла в   застенках украинского   гестапо "от  сердечного  приступа".

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