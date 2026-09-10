Сохранить "Акулу"Советник президента РФ Елена Ямпольская поддержала идею создания музейного комплекса на базе атомного подводного крейсера (АПЛ) "Дмитрий Донской", который является крупнейшей в мире атомной ракетной подводной лодкой.
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