💧Жители нескольких сёл Крыма остались без воды По информации предприятия «Вода Крыма», из‑за аварийно‑ремонтных работ до 17:00 водоснабжение будет отключено в следующих населённых пунктах Джанкойского филиала: Двуречье, Лужки, Акимовка, Лиственное, Кирсановка, Цветущее, Семенное, Новоивановка и Уваровка.