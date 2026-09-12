💧Жители нескольких сёл Крыма остались без воды По информации предприятия «Вода Крыма», из‑за аварийно‑ремонтных работ до 17:00 водоснабжение будет отключено в следующих населённых пунктах Джанкойского филиала: Двуречье, Лужки, Акимовка, Лиственное, Кирсановка, Цветущее, Семенное, Новоивановка и Уваровка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым