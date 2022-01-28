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Россия показала Америке «войну на пороге»

Россия показала Америке «войну на пороге»

США, пытаясь улучшить свою переговорную позицию, традиционно решили повысить ставки и нарвались на предложение России вскрыть карты и посмотреть, что у кого на руках Продолжая нагнетать военную истерию вокруг Украины, Вашингтон и ряд его союзников организовали демонстративную эвакуацию части своих дипломатов, заявили о небольшом увеличении войск и техники в Восточной Европе (пригрозив гораздо большим), а также предупредили своих граждан об опасности посещения Украины в связи с готовящейся «российской агрессией» и заявили о приведении войск НАТО в готовность.

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