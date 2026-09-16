Подмосковные врачи удалили из носа пациентки полип размером с куриное яйцо

В Ступине врачи удалили из носа пациентки полип размером с куриное яйцо, который полностью блокировал носовое дыхание с левой стороны.
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