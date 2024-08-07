Покупателей жилья хотят лишить временно низких ставок по ипотеке

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился в Центробанк с просьбой запретить маркетинговые акции банков и застройщиков, в рамках которых покупатель жилья на несколько лет получает низкую ставку по ипотеке (8–10%), узнали «Известия».