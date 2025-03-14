Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

126 010 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Сытник
    Иди на хуй, чмо!«Не хотим учить р...
  • igor kim
    Да, по своей подлости Сашка Соболев очень похож на японцев.«Не хотим учить р...
  • ВераВерная
    Планетарно известна она была тогда, когда выступала за СССР. Сейчас - кто её помнит? Иных уж нет, а те далече...так ч...«Добавь про дочь ...

«Не мешайте людям делать бизнес»: Полицейский оттолкнул дружинника Русской Общины и указал на дверь

«Не мешайте людям делать бизнес»: Полицейский оттолкнул дружинника Русской Общины и указал на дверь

Avia.pro - СМИ В Орехово-Зуево творится что-то с чем-то: идешь за сигаретами, а в чеке — пиво, будто в магазине фокусник за прилавком стоит! Братья из Общины города взялись за дело с огоньком в глазах, проверяя торговые точки, и наткнулись на настоящую золотую жилу нарушений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лш
Лариса шумбасова
А бизнесмен родом из какой республики южной ???  Блюстителя закона под трибунал , а бизнесмена со всей родней по месту рождения !!! И реверансы по поводу бизнеса на фиг
Ответить
19 час.
Геннадий Хрипунов
Я считаю таких людей надо увольнять и не засчитывать им года на пенсию и ещё дальше провести проверку, как он построил своей семье дачу и за чей счёт, а там и.... .
Ответить
19 час.
Катерина
Обращаюсь  к   МУЖЧИНАМ   из Русской  общины...  ИДИТЕ  РАБОТАТЬ  В  ГОСУДАРСТВЕННЫЕ   СИЛОВЫЕ  СТРУКТУРЫ!!!  Пусть  ВАС  защищает  ЗАКОН.
Ответить
8 час.
наверх