Avia.pro - СМИ В Орехово-Зуево творится что-то с чем-то: идешь за сигаретами, а в чеке — пиво, будто в магазине фокусник за прилавком стоит! Братья из Общины города взялись за дело с огоньком в глазах, проверяя торговые точки, и наткнулись на настоящую золотую жилу нарушений.
«Не мешайте людям делать бизнес»: Полицейский оттолкнул дружинника Русской Общины и указал на дверь
Комментарии
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Лш
Лариса шумбасова
А бизнесмен родом из какой республики южной ??? Блюстителя закона под трибунал , а бизнесмена со всей родней по месту рождения !!! И реверансы по поводу бизнеса на фиг
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19 час.
Геннадий Хрипунов
Я считаю таких людей надо увольнять и не засчитывать им года на пенсию и ещё дальше провести проверку, как он построил своей семье дачу и за чей счёт, а там и.... .
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19 час.
Катерина
Обращаюсь к МУЖЧИНАМ из Русской общины... ИДИТЕ РАБОТАТЬ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ!!! Пусть ВАС защищает ЗАКОН.
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8 час.
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