«Не мешайте людям делать бизнес»: Полицейский оттолкнул дружинника Русской Общины и указал на дверь

А бизнесмен родом из какой республики южной ??? Блюстителя закона под трибунал , а бизнесмена со всей родней по месту рождения !!! И реверансы по поводу бизнеса на фиг

Геннадий Хрипунов

Я считаю таких людей надо увольнять и не засчитывать им года на пенсию и ещё дальше провести проверку, как он построил своей семье дачу и за чей счёт, а там и.... .