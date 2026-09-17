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Царьград

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Лепарская оставила пост тренера сборной Белоруссии после 30 лет

Лепарская оставила пост тренера сборной Белоруссии после 30 лет

Ирина Лепарская покинула пост главного тренера сборной Белоруссии по художественной гимнастике после 30 лет работы.

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