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Пятый канал

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Ночной перекус может аукнуться утром: чем опасна еда перед сном

Ночной перекус может аукнуться утром: чем опасна еда перед сном

Поздний ужин не всегда означает, что человек обязательно навредит здоровью. Гораздо большее значение имеют количество еды, ее состав и то, сколько времени остается до сна.

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