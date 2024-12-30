США использовали помощь Украине для восполнения своих запасов вооружения

Армия США потратила миллиарды долларов из помощи Украине на восполнение своих запасов бронетехники после попытки завысить цену отправленной на Украину старой бронетехники, чья цена же приближалась к нулю.
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