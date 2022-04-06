Ирина Роднина: «В российский футбол вкладывают миллионы рублей. Считаю, что он – хроническая болезнь наших мужчин»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина раскритиковала российский футбол.

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