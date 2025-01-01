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Названы города, которые Украина потеряет при отказе от переговоров с РФ

Названы города, которые Украина потеряет при отказе от переговоров с РФ

Риттер: Украина потеряет Одессу и Харьков при отказе от переговоров с Россией Украина может потерять Одессу, Николаев, Харьков и Сумы, если откажется от переговоров с Россией, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер на YouTube-канале Dialogue Works.

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Комментарии
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Eduard
Это и не их города,это города даные им Россией.Мы дали,мы забрали!
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11 час.
Eduard
Лично Зеленский никакие города на Украине не покупал и ничего не теряет!
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11 час.
Вадим Кузнецов
Одесса, Николаев, Харьков и Сумы, да и Днепропетровск тоже и так русские города, они не должны стать предметом торга.
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27 мин.

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