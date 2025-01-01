Названы города, которые Украина потеряет при отказе от переговоров с РФ

Риттер: Украина потеряет Одессу и Харьков при отказе от переговоров с Россией Украина может потерять Одессу, Николаев, Харьков и Сумы, если откажется от переговоров с Россией, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер на YouTube-канале Dialogue Works.