Риттер: Украина потеряет Одессу и Харьков при отказе от переговоров с Россией Украина может потерять Одессу, Николаев, Харьков и Сумы, если откажется от переговоров с Россией, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер на YouTube-канале Dialogue Works.
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