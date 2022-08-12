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Наумов о Мележикове: «Находка для «Спартака». Сам в клубе ни рубля не украдет и никому не позволит это сделать»

Николай Наумов высказался о руководителях «Спартака». – Вам будет интересно посмотреть на «Спартак» без Федуна? — Я и мысли не допускаю, что Федун просто развернется и уйдет.

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