Юмор и психология

🙏✨🙏 ХРИСТОС РОДИЛСЯ❗️СЛАВИМ ЕГО❗️ ✨ Пусть всех в этот день коснётся волшебство рождественской тайны, улыбки родных и близких согреют вас в зимний день, а тягости и горести отойдут на второй план.
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🙏✨🙏 ХРИСТОС РОДИЛСЯ❗️СЛАВИМ ЕГО❗️ ✨ Пусть всех в этот день коснётся волшебство рождественской тайны, улыбки родных и близких согреют вас в зимний день, а тягости и горести отойдут на второй план.
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