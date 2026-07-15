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РЕН ТВ

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РЕН ТВ собирает средства на спасение маленького Данила с редким заболеванием

РЕН ТВ собирает средства на спасение маленького Данила с редким заболеванием

worldvita.ru Для героя сюжета РЕН ТВ простая игра в футбол уже стала настоящей мечтой. Даниле 11 лет, и у него редкое генетическое заболевание, оно постепенно разрушает мышцы, уже есть осложнения на сердце.

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