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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Налоги для граждан вырастут до 22%, для бизнеса — до 25% и не только

Ну что, наконец мы дождались точных параметров предстоящей налоговой реформы. Полагаем, что это уже именно тот вариант, который будет в ближайшее время принят, потому что он внесен Минфином на обсуждение в Парламент и, как сказано в пояснениях, опирается на рекомендации Госдумы.

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