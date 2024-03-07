Frogwares рассказала подробности хоррора на выживание The Sinking City 2 Игра The Sinking City 20...

Frogwares рассказала подробности хоррора на выживание The Sinking City 2Игра The Sinking City 2019 года стала солидным участником в растущем каталоге хоррор- и приключенческих игр, вдохновленных Лавкрафтом, которая позже стала более известна благодаря судебной тяжбе по поводу игры между разработчиком Frogwares и издателем Nacon… источник.