Военное обозрение

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Главы четырех районов Киева уволены после скандала вокруг состояния бомбоубежищ

Главы четырех районов Киева уволены после скандала вокруг состояния бомбоубежищ

Согласно распоряжению украинского президента Владимира Зеленского своих постов лишился целый ряд руководителей местных администраций, включая и глав четырех районов украинской столицы.

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