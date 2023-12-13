Принц Гарри и Меган Маркл стали главными «неудачниками» года

Принц Гарри и Меган Маркл стали главными «неудачниками» 2023 года, пишет The Hollywood Reporter. В этом году пара представила документальный сериал «Гарри и Меган», а затем принц Гарри выпустил биографию «Запасной».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии