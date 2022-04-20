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Тюменские ветераны ВОВ получат выплаты к Дню Победы

Тюменские ветераны ВОВ получат выплаты к Дню Победы

Финансовая поддержка будет оказана участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, жителям блокадного Ленинграда и представителям некоторых других льготных категорий населения.

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