Тюменские ветераны ВОВ получат выплаты к Дню Победы

Финансовая поддержка будет оказана участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, жителям блокадного Ленинграда и представителям некоторых других льготных категорий населения.
Финансовая поддержка будет оказана участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, жителям блокадного Ленинграда и представителям некоторых других льготных категорий населения.
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